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В КПРФ сообщили, что документы о передаче Грудинину депутатского мандата направлены в ЦИК

Ранее сообщалось, что президиум ЦК партии решил передать ему депутатский мандат нобелевского лауреата Жореса Алферова

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. КПРФ в понедельник направила в ЦИК документы о передаче депутатского мандата нобелевского лауреата Жореса Алферова генеральному директору "Совхоза им. Ленина" Павлу Грудинину, сообщил ТАСС зампред ЦК партии Дмитрий Новиков.

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"Сегодня президиум ЦК соответствующий пакет документов рассмотрел на своем заседании, они были единогласно поддержаны, и Геннадий Андреевич [Зюганов] их уже подписал. Эти документы переданы в ЦИК, теперь дело за их решением, они обязаны в ближайшее время рассмотреть на очередном заседании. Если такого заседания в ближайшее время не планировалось, значит, ЦИК будет обязан провести внеочередное заседание и рассмотреть этот вопрос", - сказал Новиков.

По закону в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по списку, партия должна в течение двух недель с момента принятия Госдумой постановления о прекращении полномочий представить в ЦИК РФ кандидатуру для передачи мандата. В противном случае Центризбирком по истечении этого срока сам передает мандат следующему кандидату по списку.

Грудинин является бенефициаром "Совхоза им. Ленина", крупнейшего производителя клубники в Московской области, расположенного в Ленинском районе. Бизнесмен был кандидатом в президенты РФ от КПРФ в марте 2018 года. В ходе предвыборной кампании ЦИК получил информацию, что у Грудинина в 2016-2017 годах "было открыто 13 счетов в Швейцарии, из которых шесть абсолютно точно оставались открытыми на декабрь 2017 года". Параллельно с этим весной 2018 года начались судебные тяжбы с миноритариями "Совхоза" из-за переданных дочерней компании земель.

В феврале 2019 года совет депутатов подмосковного Видного освободил Грудинина от должности председателя и лишил его мандата.

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Зюганов, Геннадий АндреевичРоссияШвейцарияАлфёров, Жорес ИвановичГрудинин, Павел Николаевич
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