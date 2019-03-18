В КПРФ сообщили, что документы о передаче Грудинину депутатского мандата направлены в ЦИК

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. КПРФ в понедельник направила в ЦИК документы о передаче депутатского мандата нобелевского лауреата Жореса Алферова генеральному директору "Совхоза им. Ленина" Павлу Грудинину, сообщил ТАСС зампред ЦК партии Дмитрий Новиков.
"Сегодня президиум ЦК соответствующий пакет документов рассмотрел на своем заседании, они были единогласно поддержаны, и Геннадий Андреевич [Зюганов] их уже подписал. Эти документы переданы в ЦИК, теперь дело за их решением, они обязаны в ближайшее время рассмотреть на очередном заседании. Если такого заседания в ближайшее время не планировалось, значит, ЦИК будет обязан провести внеочередное заседание и рассмотреть этот вопрос", - сказал Новиков.
По закону в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по списку, партия должна в течение двух недель с момента принятия Госдумой постановления о прекращении полномочий представить в ЦИК РФ кандидатуру для передачи мандата. В противном случае Центризбирком по истечении этого срока сам передает мандат следующему кандидату по списку.
Грудинин является бенефициаром "Совхоза им. Ленина", крупнейшего производителя клубники в Московской области, расположенного в Ленинском районе. Бизнесмен был кандидатом в президенты РФ от КПРФ в марте 2018 года. В ходе предвыборной кампании ЦИК получил информацию, что у Грудинина в 2016-2017 годах "было открыто 13 счетов в Швейцарии, из которых шесть абсолютно точно оставались открытыми на декабрь 2017 года". Параллельно с этим весной 2018 года начались судебные тяжбы с миноритариями "Совхоза" из-за переданных дочерней компании земель.
В феврале 2019 года совет депутатов подмосковного Видного освободил Грудинина от должности председателя и лишил его мандата.