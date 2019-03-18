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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии
Обновлено 

Путин: Россия не допустит терактов, подобных тому, который был в Новой Зеландии

По словам президента, цель нападения на мусульман состояла в том, чтобы подорвать положение в стране

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Целью теракта против мусульман в Новой Зеландии было подорвать положение в стране, РФ сделает все, чтобы не допустить такого у себя.

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Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью Республики Крым и Севастополя.

"Мы, конечно, скорбим по поводу жертв, которые имели место в Новой Зеландии в связи с этим ужасным террористическим актом, целью которого безусловно является взорвать ситуацию в стране. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы ничего подобного не допускать", - сказал Путин.

По его словам, российские власти понимают опасность таких террористических актов. "Мы знаем, как опасны террористические вылазки в любую сторону. Но хочу выразить надежду на то, что в нашем обществе хватит здравого смысла, выдержки для того, чтобы пройти через любые испытания", - отметил президент.

В новость были внесены изменения (18:20 мск) — добавлены высказывания Владимира Путина

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНовая ЗеландияСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
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