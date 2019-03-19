ЦИК получил документы КПРФ о передаче думского мандата Грудинину

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Центризбирком России получил от КПРФ документы о передаче вакантного мандата экс- кандидату в президенты Павлу Грудинину. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ЦИК.

Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков 18 марта сообщил ТАСС, что партия направила в ЦИК документы о передаче депутатского мандата умершего нобелевского лауреата Жореса Алферова генеральному директору "Совхоза им. Ленина" Павлу Грудинину.

"Документы в ЦИК поступили, находятся на регистрации", - сказал представитель пресс-службы. Ближайшее заседание Центризибиркома запланировано на 20 марта, но его повестка пока не известна.

По закону в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по списку, партия должна в течение двух недель с момента принятия Госдумой постановления о прекращении полномочий представить в ЦИК РФ кандидатуру для передачи мандата. В противном случае Центризбирком по истечении этого срока сам передает мандат следующему кандидату по списку.

Грудинин является бенефициаром "Совхоза им. Ленина", крупнейшего производителя клубники в Московской области, расположенного в Ленинском районе. Бизнесмен был кандидатом в президенты РФ от КПРФ в марте 2018 года, он занял второе место с 11,77%. В ходе предвыборной кампании ЦИК получил информацию, что у Грудинина в 2016-2017 годах "было открыто 13 счетов в Швейцарии, из которых шесть абсолютно точно оставались открытыми на декабрь 2017 года". Параллельно с этим весной 2018 года начались судебные тяжбы с миноритариями "Совхоза" из-за переданных дочерней компании земель.

В феврале 2019 года совет депутатов подмосковного Видного освободил Грудинина от должности председателя и лишил его мандата.