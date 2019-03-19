Выборы губернатора Челябинской области пройдут 8 сентября

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Выборы губернатора Челябинской области в связи с отставкой с этого поста Бориса Дубровского должны пройти в единый день голосования 8 сентября текущего года. Об этом сообщил ТАСС во вторник зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Президент РФ Владимир Путин во вторник принял отставку Дубровского и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Текслер занимал должность первого замминистра энергетики РФ.

"В сентябре, в единый день голосования", - сказал Булаев, отвечая на вопрос о дате выборов главы области.

Булаев пояснил, что в случае отставки губернатора до официального объявления выборов в регионе выборы проводятся в единый день голосования.

В единый день голосования 8 сентября в 82 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня. В трех субъектах - Хабаровском крае, Белгородской и Свердловской областях - пройдут дополнительные выборы в Госдуму по вакантным одномандатным округам. Ранее сообщалось о 16 запланированных губернаторских выборах. Выборы заксобраний пройдут в 13 субъектах.