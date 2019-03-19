Путин встретился с новым и.о. губернатора Челябинской области Текслером

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Алексеем Текслером, которого он назначил исполняющим обязанности губернатора Челябинской области вместо подавшего в отставку Бориса Дубровского. Кадры встречи показал телеканал "Россия-24".

Путин отметил, что Текслеру предстоит возглавить важный регион. Новый глава области заверил президента, что приложит все усилия, чтобы получить поддержку ее жителей.

"Вопрос, который мы сегодня должны обсудить, вам известен уже, - сказал Путин, обращаясь к собеседнику. - Вы уже проходили определенное собеседование перед нашей встречей <...> Знаете, какое предложение я намерен вам сделать - возглавить Челябинскую область". Путин отметил, что Текслер родился в Челябинске и прожил там более 16 лет. "Так что это ваш родной город, вы его знаете хорошо и, в целом, в этом большом регионе продолжали достаточно долго жить, работать и Норильск возглавляли - один из промышленных наших городов", - добавил президент. Он также отметил управленческий опыт своего собеседника, который тот приобрел, шесть лет работая первым заместителем министра энергетики.

"Как вы к этому относитесь - первое, и второе, если да, то что вы видите в качестве приоритетных задач развития чрезвычайно важного промышленного региона?" - поинтересовался глава государства, указав на то, что Текслеру придется на новой работе решать и проблемы самого Челябинска, в том числе вопросы развития и экологии. "Я готов возглавить регион, - принял предложение Текслер. - Спасибо за доверие".

Собеседник российского лидера подчеркнул, что "где родился, там и пригодился". "Важно будет заслужить доверие челябинцев, получить их поддержку", - отметил он. Говоря об основных задачах, на которых ему предстоит сосредоточиться, Текслер пообещал, что в фокусе его внимания будут национальные проекты, в том числе по экологии. "Есть экологические проблемы в регионе, их надо будет решать и на этом надо будет сосредоточиться", - сказал он. Кроме того, в круге забот и. о. губернатора окажутся социально-экономическое развитие региона, дороги и сельское хозяйство. "Готов работать, буду стараться", - заключил Текслер.