Выборы губернатора Челябинской области назначат до 10 июня

ТАСС, 19 марта. Выборы губернатора Челябинской области, глава которой Борис Дубровский во вторник ушел в отставку, будут назначены в промежутке с 30 мая по 9 июня, сообщил ТАСС председатель областной избирательной комиссии Сергей Обертас.

Президент России Владимир Путин принял отставку Дубровского и назначил исполняющим обязанности главы региона первого заместителя министра энергетики РФ Алексея Текслера.

"Выборы губернатора Челябинской области будут назначены в период с 30 мая по 9 июня. Полномочиями назначить выборы обладает законодательное собрание региона. Мы работаем в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Комментарием законодательного собрания области ТАСС пока не располагает.