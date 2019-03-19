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Отставки и назначения
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Выборы губернатора Челябинской области назначат до 10 июня

Полномочиями назначить выборы обладает заксобрание региона

ТАСС, 19 марта. Выборы губернатора Челябинской области, глава которой Борис Дубровский во вторник ушел в отставку, будут назначены в промежутке с 30 мая по 9 июня, сообщил ТАСС председатель областной избирательной комиссии Сергей Обертас.

Президент России Владимир Путин принял отставку Дубровского и назначил исполняющим обязанности главы региона первого заместителя министра энергетики РФ Алексея Текслера.

"Выборы губернатора Челябинской области будут назначены в период с 30 мая по 9 июня. Полномочиями назначить выборы обладает законодательное собрание региона. Мы работаем в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Комментарием законодательного собрания области ТАСС пока не располагает.

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Отставки и назначенияЧелябинская область
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