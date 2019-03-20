Посол РФ в Вене подтвердил подготовку к визиту президента Австрии в Россию

ВЕНА, 20 марта. /ТАСС/. Визит президента Австрии Александера Ван дер Беллена в Россию активно готовится и может состояться в ближайшие месяцы. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС российский посол в Австрии Дмитрий Любинский.

"Могу подтвердить, что визит президента Австрии в Россию активно готовится. О его точных датах говорить пока преждевременно, но речь идет о ближайших месяцах", - сказал Любинский в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возможности визита австрийского президента в Россию.

Ранее австрийский источник корреспондента ТАСС сообщил о возможности визита Ван дер Беллена в Россию в мае этого года.

Новый расцвет в отношениях

Посол указал, что в последнее время интенсивность российско-австрийского диалога действительно очень высокая, в том числе и на высшем уровне, речь идет даже не об оттепели, а скорее о новом расцвете в отношениях. "Только в марте Москву с визитом уже посетила глава МИД Австрии Карин Кнайсль, а [министр иностранных дел РФ] Сергей Лавров побывал в Вене для участия в 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам. Показательно, что оба министра были приняты президентами России и Австрии", - отметил Любинский.

Он обратил внимание, что недавно в Вене прошел Международный железнодорожный конгресс, в ходе которого министерства транспорта России, Австрии и Словакии подписали меморандум о взаимопонимании по реализации железнодорожного проекта "Широкая колея" (Кошице - Братислава - Вена). Кроме того, 25 марта в Палате экономики Австрии состоится День российских регионов, в рамках которого будет представлен инвестиционный потенциал и продолжены деловые контакты с австрийскими партнерами по линии полутора десятков субъектов РФ.

"Я не стал бы говорить о потеплении в российско- австрийских отношениях: между Москвой и Веной по большому счету серьезных заморозков и не было. Антироссийские санкции ЕС и наши ответные меры, конечно, не могли не сказаться на объемах двустороннего экономического сотрудничества, в ряде областей в силу взаимных ограничений взаимовыгодные возможности были упущены. Но уже по итогам 2018 года товарооборот превысил докризисные показатели и вышел на рекордные 5,8 млрд долларов", - заявил Любинский.

Сочинский диалог

Дипломат отметил, что 2019 год, как объявили президенты Владимир Путин и Александер Ван дер Беллен, проходит под знаком Года молодежных обменов между двумя странами.

"Если продолжить образное сравнение, речь идет не об оттепели, а, скорее, о новом расцвете в российско- австрийских отношениях. Важным событием в этом году станет проведение учредительного форума общественности наших стран - "Сочинского диалога", который также планируется этой весной", - сказал посол.

Двусторонние контакты

11-12 марта в Москве Лавров и Кнайсль подписали заявление о создании российско-австрийского форума "Сочинский диалог". Кроме того, глава МИД Австрии была принята Путиным.

Лавров находился 14 марта в Вене, где участвовал в 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам. В тот же день его принял в своей резиденции во дворце Хофбург Ван дер Беллен.

Путин и Ван дер Беллен в июне 2018 года договорились в Вене содействовать реализации планов по созданию форума "Сочинский диалог", который должен стать платформой для прямых контактов между представителями гражданского общества России и Австрии.

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