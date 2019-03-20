Эксперт: новые главы Алтая и Калмыкии должны ускорить развитие регионов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Отставки глав Республики Алтай и Калмыкии связаны с необходимостью выхода на новый уровень развития этих регионов. Такое мнение в беседе с ТАСС в среду высказал член Общественной палаты РФ, руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

Президент РФ Владимир Путин в среду принял отставки главы Алтая Александра Бердникова и руководителя Калмыкии Алексея Орлова, а также назначил временно исполняющими обязанности глав регионов Олега Хорохордина и Бату Хасикова соответственно. Бердников и Орлов подали заявление об отставке по собственному желанию.

"Должно было быть принято решение о том, идут губернаторы [Александр Бердников и Алексей Орлов] на следующий срок или дают дорогу кому-то другому. По их собственной инициативе они решили дать дорогу другим. Я не думаю, что в этих регионах происходят плохие явления. Речь идет о том, что нужно придать новое развитие, новую интенсивность, выйти на новый уровень, попробовать новые подходы в региональном управлении, а не то, что губернаторы с чем-то не справлялись", - сказал Кузнецов.

По его мнению, выбор президента в пользу Хорохордина и Хасикова в качестве временно исполняющих обязанности глав регионов обусловлен их молодостью и опытом в разных сферах деятельности. "Это разные совершенно люди, но их объединяет то, что они молодые. Это люди, которые обладают значительным опытом и компетенциями в совершенно разных отраслях - как связанных с государственным управлением, так и не связанных. Если говорить про Бату Хасикова, то для Калмыкии это фигура знаковая, он очень популярен и имеет связи с регионом", - пояснил Кузнецов.