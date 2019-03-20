Эксперт: новые главы Алтая и Калмыкии должны ускорить развитие регионов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Отставки глав Республики Алтай и Калмыкии связаны с необходимостью выхода на новый уровень развития этих регионов. Такое мнение в беседе с ТАСС в среду высказал член Общественной палаты РФ, руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.
Президент РФ Владимир Путин в среду принял отставки главы Алтая Александра Бердникова и руководителя Калмыкии Алексея Орлова, а также назначил временно исполняющими обязанности глав регионов Олега Хорохордина и Бату Хасикова соответственно. Бердников и Орлов подали заявление об отставке по собственному желанию.
"Должно было быть принято решение о том, идут губернаторы [Александр Бердников и Алексей Орлов] на следующий срок или дают дорогу кому-то другому. По их собственной инициативе они решили дать дорогу другим. Я не думаю, что в этих регионах происходят плохие явления. Речь идет о том, что нужно придать новое развитие, новую интенсивность, выйти на новый уровень, попробовать новые подходы в региональном управлении, а не то, что губернаторы с чем-то не справлялись", - сказал Кузнецов.
По его мнению, выбор президента в пользу Хорохордина и Хасикова в качестве временно исполняющих обязанности глав регионов обусловлен их молодостью и опытом в разных сферах деятельности. "Это разные совершенно люди, но их объединяет то, что они молодые. Это люди, которые обладают значительным опытом и компетенциями в совершенно разных отраслях - как связанных с государственным управлением, так и не связанных. Если говорить про Бату Хасикова, то для Калмыкии это фигура знаковая, он очень популярен и имеет связи с регионом", - пояснил Кузнецов.
В свою очередь руководитель Высшей школы госуправления, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров напомнил, что Хорохордин является выпускником второго потока программы развития кадрового управленческого резерва. "Я рад, что президент РФ Владимир Путин дает дорогу нашим выпускникам, отмечает их. Второй поток еще не закончился, он продолжается до середины апреля", - сказал Комиссаров.
Он отметил, что во втором потоке программы участвуют губернаторы, которые совмещают работу с обучением. "Но поскольку у Олега [Хорохордина] сейчас самая горячая пора, не знаю, сможет ли он принять участие в финальном модуле. Но, может быть, он сможет прилететь на завершение обучения", - заключил Комиссаров.