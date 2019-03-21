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Путин обсудил с Токаевым и Назарбаевым визит президента Казахстана в РФ в ближайшее время

Российский лидер также поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента республики

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым главой республики Нурсултаном Назарбаевым организацию визита Токаева в РФ в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Условлено о тесном взаимодействии в интересах дальнейшего углубления партнерских российско-казахстанских связей и об организации в ближайшее время визита Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Путин вновь выразил признательность Назарбаеву за большой личный вклад в развитие двусторонних союзнических отношений и успешную реализацию проекта евразийской интеграции.

"Высказана уверенность в том, что первый президент Казахстана будет и далее активно участвовать в работе по укреплению сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза", - отметили в Кремле. Также президент России поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность главы государства и пожелал ему успехов на этом ответственном посту.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияНазарбаев, Нурсултан Абишевич
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