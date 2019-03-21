Чем запомнится Марина Ковтун на посту губернатора Мурманской области

Эксперты отмечают вклад Ковтун в развитие Арктики, но при этом, по их мнению, на ее имидже могло сказаться уголовное дело в отношении региональных чиновников

ТАСС, 21 марта. Марина Ковтун, ушедшая с поста губернатора Мурманской области, за время своего руководства регионом задала серьезный импульс в развитие Арктики и приняла решения, которые позитивно повлияли на социальную сферу области.

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В то же время на имидже Ковтун сказалось уголовное дело, возбужденное против чиновников регионального правительства, что могло быть одной из причин ее отставки. Такое мнение высказали представители власти и эксперты, комментируя отставку Ковтун. Возглавлявшая Мурманскую область с апреля 2012 года Марина Ковтун объявила, что подала президенту России Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона осенью. Путин принял ее отставку и назначил врио губернатора замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Чибиса. По продолжительности пребывания на посту Ковтун занимает 20-е место среди действующих глав субъектов РФ. Стабильное развитие Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников сообщил корреспонденту ТАСС, что Мурманская область демонстрирует "стабильное развитие". Говоря об итогах руководства бывшего губернатора, он отметил вклад Ковтун в решение задачи, поставленной президентом - довести до 80 млн тонн грузооборот по Северному морскому пути. "Мурманск как перевалочный пункт, как начало Севморпути <…> За эти годы началась реконструкция мурманского порта, целый ряд проектов новых по мурманскому порту с участием крупных компаний нашей страны. Началось строительство новых терминалов", - сказал он.

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Депутат Госдумы Алексей Лященко, который представляет в парламенте в том числе Мурманскую область, назвал Марину Ковтун "очень харизматичным, сильным и динамичным политиком". По мнению руководителя фракции партии "Справедливая России" в Мурманской областной думе Александра Макаревича, в том числе за счет личных качеств бывшей главе региона удалось привлечь федеральную поддержку в ряд значимых проектов. "Ей надо поставить 5 баллов за то, что своей энергией <...> смогла развернуть федеральных чиновников в сторону реализации проекта Мурманского транспортного узла. Я не уверен, что справился бы с этой задачей мужчина, потому что здесь применяются разные элементы женской хитрости, обаяния и многих других вещей", - сказал он. Собеседники агентства также отметили и развитие социальной сферы на территории Арктики, в частности, реализацию программы "Арктический доктор". "Это помогло преодолеть нехватку специалистов в медицинских учреждениях", - рассказал ТАСС Лященко. Как сообщила ТАСС сенатор от региона Татьяна Кусайко, во время руководства Ковтун для медицинских работников была внедрена социальная ипотека. "Очень важный момент, который способствует тому, чтобы найти специалистов, которые приезжают, которые могли бы остаться в регионе, и понять, что есть возможность для роста и для их профессиональных задач", - рассказала собеседница агентства. Сенатор добавила, что в Мурманской области также действует выплата в 14 тыс. рублей молодым родителям до 26 лет, которая отвечает задачам национального проекта "Демография". Причины ухода с поста Общаясь с журналистами, сама Ковтун одной из причин ее решения назвала усталость. Она может быть связана в том числе с уголовным делом, которое возбуждено против ряда чиновников областного правительства.

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