Чем запомнится Марина Ковтун на посту губернатора Мурманской области

ТАСС, 21 марта. Марина Ковтун, ушедшая с поста губернатора Мурманской области, за время своего руководства регионом задала серьезный импульс в развитие Арктики и приняла решения, которые позитивно повлияли на социальную сферу области.
В то же время на имидже Ковтун сказалось уголовное дело, возбужденное против чиновников регионального правительства, что могло быть одной из причин ее отставки.
Такое мнение высказали представители власти и эксперты, комментируя отставку Ковтун.
Возглавлявшая Мурманскую область с апреля 2012 года Марина Ковтун объявила, что подала президенту России Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона осенью. Путин принял ее отставку и назначил врио губернатора замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Чибиса. По продолжительности пребывания на посту Ковтун занимает 20-е место среди действующих глав субъектов РФ.
Стабильное развитие
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников сообщил корреспонденту ТАСС, что Мурманская область демонстрирует "стабильное развитие". Говоря об итогах руководства бывшего губернатора, он отметил вклад Ковтун в решение задачи, поставленной президентом - довести до 80 млн тонн грузооборот по Северному морскому пути. "Мурманск как перевалочный пункт, как начало Севморпути <…> За эти годы началась реконструкция мурманского порта, целый ряд проектов новых по мурманскому порту с участием крупных компаний нашей страны. Началось строительство новых терминалов", - сказал он.
Депутат Госдумы Алексей Лященко, который представляет в парламенте в том числе Мурманскую область, назвал Марину Ковтун "очень харизматичным, сильным и динамичным политиком". По мнению руководителя фракции партии "Справедливая России" в Мурманской областной думе Александра Макаревича, в том числе за счет личных качеств бывшей главе региона удалось привлечь федеральную поддержку в ряд значимых проектов. "Ей надо поставить 5 баллов за то, что своей энергией <...> смогла развернуть федеральных чиновников в сторону реализации проекта Мурманского транспортного узла. Я не уверен, что справился бы с этой задачей мужчина, потому что здесь применяются разные элементы женской хитрости, обаяния и многих других вещей", - сказал он.
Собеседники агентства также отметили и развитие социальной сферы на территории Арктики, в частности, реализацию программы "Арктический доктор". "Это помогло преодолеть нехватку специалистов в медицинских учреждениях", - рассказал ТАСС Лященко. Как сообщила ТАСС сенатор от региона Татьяна Кусайко, во время руководства Ковтун для медицинских работников была внедрена социальная ипотека. "Очень важный момент, который способствует тому, чтобы найти специалистов, которые приезжают, которые могли бы остаться в регионе, и понять, что есть возможность для роста и для их профессиональных задач", - рассказала собеседница агентства.
Сенатор добавила, что в Мурманской области также действует выплата в 14 тыс. рублей молодым родителям до 26 лет, которая отвечает задачам национального проекта "Демография".
Причины ухода с поста
Общаясь с журналистами, сама Ковтун одной из причин ее решения назвала усталость. Она может быть связана в том числе с уголовным делом, которое возбуждено против ряда чиновников областного правительства.
Сейчас в суде в Мурманске рассматривается дело против экс-замгубернатора Игоря Бабенко и троих его подчиненных. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями - в расходовании средств, собираемых с предприятий региона под видом благотворительности, на мероприятия облправительства и личные нужды губернатора. Прокуратура на одном из последних заседаний обратилась в суд с просьбой выдать губернатору Марине Ковтун частное постановление о недопустимости нарушения закона со стороны подчиненных и необходимости усилить контроль над их работой.
"Последние год-полтора были непростыми, область развивалась позитивно, но все эти дела, связанные с близкими коррупционными рассмотрениями, скорее всего, на этом фоне и усталость появилась", - рассказал журналистам сенатор Игорь Чернышенко. В комментарии ТАСС он добавил, что уголовные дела против чиновников областной администрации могли повлиять на решение Ковтун подать заявление об отставке.
Как отметил профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич, любая работа в Арктике, и в Мурманской области в частности, крайне сложна. В том числе это связано с особым, даже уникальным, контролем: президента и правительства России, Министерства обороны и Министерства иностранных дел, учитывая соседство с Норвегией и Финляндией. По его словам, требования к Мурманской области, как и к любому арктическому субъекту Российской Федерации, продолжали расти, но регион развивался недостаточно эффективно.
"Существуют различные и конкурирующие группировки, и надо быть виртуозом, чтобы в этих достаточно сложных условиях вести эффективную социально-экономическую политику, направленную на развитие области. И давайте отметим, область с точки зрения современной экономики не бедная, а это создает дополнительные коррупционные риски для руководства области. На мой взгляд, могут быть и эти сюжеты привязаны к принятому политическому решению", - сказал Межевич ТАСС.