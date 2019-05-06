Лавров уверен, что существует возможность встречи Путина и Трампа

РОВАНИЕМИ /Финляндия/, 6 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что у президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа появится возможность встретиться.

"Президенты договорились встречаться, когда у них будет такая возможность, - сказал Лавров в понедельник по итогам встречи с госсекретарем США Майклом Помпео. - Уверен, что возможность представится, об этом сообщат из Кремля".

Лавров заявил, что на встрече с Помпео удалось продвинуться вперед в развитие недавнего разговора президентов двух стран.

"Считаю, что мы сделали очень неплохой шаг вперед в развитие тех дискуссий, которые состоялись между президентами РФ Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом по телефону пару дней назад", - отметил Лавров.