Посольство РФ в Минске до прибытия нового посла возглавляет временный поверенный Андреев

МИНСК, 10 мая. /ТАСС/. Дипломатическую миссию России в Белоруссии в настоящее время возглавляет временный поверенный в делах Владимир Андреев. Об этом сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в российском посольстве в Белоруссии.

30 апреля президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева новым послом РФ в Белоруссии, освободив Михаила Бабича от этой должности.

"До прибытия в Минск вновь назначенного посла дипломатическую миссию России в Беларуси возглавляет временный поверенный в делах Владимир Андреев", - сказал представитель посольства. В дипмиссии отметили, что Бабич на днях покинул Белоруссию.

Бабич стал послом в Белоруссии в августе 2018 года, при этом он также получил полномочия специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с этой страной.