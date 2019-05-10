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Посольство РФ в Минске до прибытия нового посла возглавляет временный поверенный Андреев

Михаил Бабич, занимавший должность посла ранее, был отправлен в отставку 30 апреля, на его место назначен Дмитрий Мезенцев

МИНСК, 10 мая. /ТАСС/. Дипломатическую миссию России в Белоруссии в настоящее время возглавляет временный поверенный в делах Владимир Андреев. Об этом сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в российском посольстве в Белоруссии.

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Биография бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича

30 апреля президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева новым послом РФ в Белоруссии, освободив Михаила Бабича от этой должности.

"До прибытия в Минск вновь назначенного посла дипломатическую миссию России в Беларуси возглавляет временный поверенный в делах Владимир Андреев", - сказал представитель посольства. В дипмиссии отметили, что Бабич на днях покинул Белоруссию.

Бабич стал послом в Белоруссии в августе 2018 года, при этом он также получил полномочия специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с этой страной.

Теги
Бабич, Михаил ВикторовичБелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий ФедоровичАндреев, Владимир Алексеевич
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