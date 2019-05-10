Путина пригласили на интронизацию императора Японии

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Президент Владимир Путин наряду с главами других государств приглашен на церемонию интронизации нового императора Японии Нарухито в октябре 2019 года. Об этом сообщили в пятницу журналистам в посольстве Японии в Москве.

"Япония направила приглашение на интронизацию президенту как главе Российской Федерации", - сказал представитель посольства.

Он пояснил, что приглашения на интронизацию направляются главам государств, но страны, очевидно, сами будут принимать решение о том, кто именно прибудет на церемонию.

Представитель посольства добавил, что приглашения на интронизацию направлены главам всех государств, с которыми Япония поддерживает дипломатические отношения.

59-летний Нарухито был провозглашен императором 1 мая после того, как его 85-летний отец Акихито днем ранее добровольно отказался от престола в связи с преклонным возрастом. Такое отречение произошло в Японии впервые за последние 202 года. Основные церемонии по случаю вступления Нарухито на престол состоятся в октябре и ноябре.