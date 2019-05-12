Аксенов: приглашение Асаду посетить Крым является бессрочным

ТАСС, 13 мая. Президент Сирии Башар Асад будет в Крыму желанным гостем. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия".

Ранее он направлял сирийскому лидеру официальное приглашение на Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который прошел на полуострове в апреле. Сообщалось, что поездка Асада возможна и прорабатывается, однако в марте стало известно, что президент Сирии не планирует в ближайшем будущем визит в Россию и не посетит форум в Ялте.

"Мы в любое время рады визиту сирийского лидера в Крым. Это предложение бессрочно", - отметил Аксенов.

Он выразил понимание в связи с тем, что Асад не приехал на ЯМЭФ. "До последнего момента окончательного решения от сирийской стороны не было. Мы понимаем, что Сирия пережила страшную войну, постепенно преодолевает разруху, которую принесли ей не только воинствующие радикалы, но и "просвещенные" страны Запада. Это требует от президента Асада полной отдачи, длительного времени и значительных усилий", - сказал Аксенов.

При этом он подчеркнул, что делегация из арабской республики ежегодно посещает форум в Ялте и принимает в нем активное участие, а с Сирией налажены тесные экономические контакты.