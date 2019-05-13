{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Визит Помпео в Россию

Захарова заявила, что программа переговоров Лаврова с Помпео в Сочи 14 мая не изменилась

Ранее госсекретарь США сократил программу визита в Россию, отменив посещение Москвы 13 мая

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Изменений в программе переговоров глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майкла Помпео 14 мая в Сочи не предусмотрено, несмотря на отмену московской части визита американского госсекретаря. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Изменений по министерским переговорам в Сочи нет", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

На 13 мая был запланирован визит Помпео в Москву, откуда он должен был отправиться на встречу с Лавровым в Сочи, однако госсекретарь США отменил посещение российской столицы, чтобы принять участие во встрече по иранской ядерной сделке в Брюсселе с представителями ЕС. Как сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Помпео после этих переговоров сразу поедет в Сочи.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПомпео, Майкл (Майк)Визит Помпео в Россию
Победительница конкурса "Лидеры России" стала и.о. вице-губернатора Севастополя
Мария Литовко ранее возглавляла проект по гражданскому развитию района Балаклавской бухты
Читать полностью