Захарова заявила, что программа переговоров Лаврова с Помпео в Сочи 14 мая не изменилась

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Изменений в программе переговоров глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майкла Помпео 14 мая в Сочи не предусмотрено, несмотря на отмену московской части визита американского госсекретаря. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Изменений по министерским переговорам в Сочи нет", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

На 13 мая был запланирован визит Помпео в Москву, откуда он должен был отправиться на встречу с Лавровым в Сочи, однако госсекретарь США отменил посещение российской столицы, чтобы принять участие во встрече по иранской ядерной сделке в Брюсселе с представителями ЕС. Как сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Помпео после этих переговоров сразу поедет в Сочи.