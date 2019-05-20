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Лавров: позиция Зеленского против разобщения по языку должна распространяться на религию

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Позиция президента Украины Владимира Зеленского, который высказался против разобщения по языковому признаку, должна распространяться и на религиозную сферу. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на приеме по случаю православной Пасхи.

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"Сегодня президент Зеленский высказался против попыток вносить раскол в украинское общество по языковому признаку. Нет сомнений, что это должно в полной мере распространяться и на религиозную сферу", - сказал он.

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Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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