Лавров: позиция Зеленского против разобщения по языку должна распространяться на религию

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Позиция президента Украины Владимира Зеленского, который высказался против разобщения по языковому признаку, должна распространяться и на религиозную сферу. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на приеме по случаю православной Пасхи.

"Сегодня президент Зеленский высказался против попыток вносить раскол в украинское общество по языковому признаку. Нет сомнений, что это должно в полной мере распространяться и на религиозную сферу", - сказал он.