Песков: Кремль с большим вниманием наблюдает за процессами, связанными с Brexit

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Кремль внимательно следит за процессами, связанными с Brexit, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он признался, что пока не готов комментировать планы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уйти в отставку.

"Нет, пока не готов сказать", - признался представитель Кремля, отвечая на вопрос, есть ли уже какая-то реакция на предстоящую отставку Мэй. При этом он заверил: "Мы, безусловно, с большим вниманием наблюдаем в целом за процессами, связанными с Brexit, которые неминуемо сказываются и на самой Британии, и на обстановке в Евросоюзе". "Мы очень внимательно это отслеживаем, в первую очередь, это обусловлено тем, что Евросоюз является нашим главным торгово-экономическим партнером, поэтому, конечно, мы заинтересованы в предсказуемом, стабильном, развивающемся партнере", - пояснил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера, говоря об оценке Кремля роли Мэй в отношениях Москвы и Лондона, констатировал: "К сожалению, сейчас навскидку не могу вспомнить какие-то вехи, связанные с вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией, скорее наоборот - премьерство госпожи Мэй приходится на весьма и весьма непростой период в наших двусторонних отношениях".

Тереза Мэй объявила, что решила уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори. Премьер также заявила о том, что кампания по избранию нового лидера консерваторов начнется 10 июня, и сообщила, что проинформировала королеву Великобритании Елизавету II о своих планах.

По оценкам британских СМИ, процесс выбора нового лидера партии может занять около шести недель.

Причиной, подтолкнувшую Мэй к принятию такого решения, стала невозможность провести через парламент соглашение с ЕС об условиях Brexit. Премьер-министр столкнулась с жестким противодействием собственного кабинета министров своим последним предложениям по Brexit, сделанных с целью добиться принятия сделки депутатами.