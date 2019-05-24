Слуцкий осторожно оценивает перспективы отношений Москвы и Лондона после отставки Мэй

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что говорить об перспективах российско-британских отношений после отставки в пятницу Терезы Мэй с поста премьер-министра Великобритании нужно осторожно.

"В таком контексте говорить о дальнейших перспективах в отношениях Москвы и Лондона можно весьма осторожно. Мы надеемся, что хуже не будет, потому что хуже уже некуда", - сказал Слуцкий журналистам в пятницу.

По оценке главы комитета, "для российско-британских отношений период почти трехлетнего премьерства Мэй был разрушающим". "Именно ей был был введен принцип "хайли лайкли", ставший прецедентом для крупнейшего международного дипломатического скандала и очередных антироссийских санкций на основе фейков и бездоказательных обвинений. Надуманная интерпретация британским правительством истории с так называемым отравлением Скрипалей фактически подорвала нормы всего международного права, нанесла огромный ущерб сотрудничеству с Россией по многим направлениям", - подчеркнул он.

Слуцкий также добавил, что "отставку Мэй предрекали давно, она не стала неожиданностью". "Ее заявление об уходе - результат как внутриполитического и внутрипартийного кризиса, так и ситуации вокруг Brexit", - отметил депутат.

Мэй объявила в пятницу, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня. При этом она будет исполнять обязанности премьера, пока не завершится процесс выбора нового лидера консерваторов (кампания начнется 10 июня).

В последние дни глава британского правительства столкнулась с крайне серьезным давлением со стороны членов кабинета министров и депутатов Консервативной партии, которые предпринимали попытки вынудить ее уйти в отставку. Рост недовольства во многом связан с тем, что Мэй существенно смягчила свою позицию по Brexit с целью получить поддержку со стороны представленных в Палате общин британского парламента партий. Она была необходима премьеру для принятия соглашения об условиях выхода страны из ЕС, которое депутаты уже трижды отклоняли.