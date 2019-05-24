{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отставка Терезы Мэй

Слуцкий осторожно оценивает перспективы отношений Москвы и Лондона после отставки Мэй

Председатель комитета Госдумы по международным делам считает, что для российско-британских отношений период премьерства Мэй был разрушающим

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что говорить об перспективах российско-британских отношений после отставки в пятницу Терезы Мэй с поста премьер-министра Великобритании нужно осторожно.

На эту тему
"Железная леди" поневоле. Какой мы запомним эпоху Терезы Мэй

"В таком контексте говорить о дальнейших перспективах в отношениях Москвы и Лондона можно весьма осторожно. Мы надеемся, что хуже не будет, потому что хуже уже некуда", - сказал Слуцкий журналистам в пятницу.

По оценке главы комитета, "для российско-британских отношений период почти трехлетнего премьерства Мэй был разрушающим". "Именно ей был был введен принцип "хайли лайкли", ставший прецедентом для крупнейшего международного дипломатического скандала и очередных антироссийских санкций на основе фейков и бездоказательных обвинений. Надуманная интерпретация британским правительством истории с так называемым отравлением Скрипалей фактически подорвала нормы всего международного права, нанесла огромный ущерб сотрудничеству с Россией по многим направлениям", - подчеркнул он.

Слуцкий также добавил, что "отставку Мэй предрекали давно, она не стала неожиданностью". "Ее заявление об уходе - результат как внутриполитического и внутрипартийного кризиса, так и ситуации вокруг Brexit", - отметил депутат.

Мэй объявила в пятницу, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня. При этом она будет исполнять обязанности премьера, пока не завершится процесс выбора нового лидера консерваторов (кампания начнется 10 июня).

В последние дни глава британского правительства столкнулась с крайне серьезным давлением со стороны членов кабинета министров и депутатов Консервативной партии, которые предпринимали попытки вынудить ее уйти в отставку. Рост недовольства во многом связан с тем, что Мэй существенно смягчила свою позицию по Brexit с целью получить поддержку со стороны представленных в Палате общин британского парламента партий. Она была необходима премьеру для принятия соглашения об условиях выхода страны из ЕС, которое депутаты уже трижды отклоняли.

Теги
ВеликобританияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичМэй, ТерезаОтставка Терезы Мэй
Отставка Терезы Мэй
Россия готова работать с любым политиком, который придет на смену Мэй
Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко подчеркнул, что Великобритания сейчас находится в сложной и даже беспрецедентной ситуации
Читать полностью