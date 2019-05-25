Эксперты называют Беглова на предстоящих выборах главы Петербурга фаворитом кампании

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Решение временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова принять участие в сентябрьских выборах главы города было ожидаемым, он является фаворитом предстоящей кампании. Такое мнение высказали в субботу опрошенные ТАСС политологи.

Ранее в субботу на встрече Беглова с общественностью Курортного района Петербурга представитель общественной организации ветеранов Виктор Михайлов предложил врио губернатора участвовать в выборах. Тот ответил согласием.

Логика решения

"Решение вполне ожидаемое, за прошедшее время на посту [врио губернатора] Беглов продемонстрировал и управленческие качества, и политическую волю", - заявила ТАСС вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

По ее словам, Беглов "настроен на решение городских проблем, умеет действовать решительно и быстро, слышит голос граждан и понимает их проблемы". "Уже сделано немало: перенесено строительство здания Верховного суда, запущена единая карта петербуржца, выделено 10 млрд [рублей] на решение социальных проблем", - перечислила эксперт, назвав это "хорошим заделом на будущее".

Ожидаемым считает заявление Беглова об участии в кампании и политолог Марат Баширов. "Все, что делала в последнее время команда Беглова, все те решения, которые он объявлял, согласовывал с президентом РФ Владимиром Путиным, показывает, что есть некий стратегический план сделать Санкт-Петербург, я бы сказал, равной столицей Москве", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что это "касается не властного, административного характера", а условий для того, чтобы "человеку [было] просто удобно жить в этом городе".

"И все решения, о которых он [Беглов] говорил, которые он принимал в части разрешения социальных конфликтов, относительно точечных застроек, транспортной инфраструктуры, переноса в конце концов музейных комплексов, судебного квартала, говорит о том, что он хорошо чувствует этот город", - убежден Баширов.

Более того, отметил он, Беглов хочет согласовать принимаемые решения "с обратной связью от горожан, потому что знает, что город, в первую очередь, - это его жители, то, как они живут, как пользуются коммунальными услугами, транспортными услугами и так далее". Политолог также указал на принятые решения в части цифровизации управления муниципальным имуществом, услугами, которые показывают внимание Беглова к современным технологиям.

Планы на победу

"Если б я жил в Санкт-Петербурге, я бы уже сегодня проголосовал за него. Честно говоря, не сомневаюсь, что он победит в первом туре, потому что логика того, что он предлагает, выгодна любому обычному человеку", - резюмировал Баширов.

"У кампании Беглова уже яркий старт. Посмотрим, как будут разворачиваться события дальше", - отметила, со своей стороны, Федорова, назвав Беглова "очевидным фаворитом этой кампании".

Она также напомнила, что "Беглов обладает поддержкой президента, президент с ним неоднократно встречался".

О Беглове

Беглов был назначен врио губернатора Петербурга 3 октября 2018 года после отставки Георгия Полтавченко. До этого он занимал ряд постов, в том числе в 2008-2012 годах работал замглавы Администрации президента, в 2012-2017 годах - полпредом президента в Центральном федеральном округе, а в 2017-2018 годах - в Северо-Западном.

Выборы главы Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.