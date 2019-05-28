В Погранслужбе ФСБ надеются, что Украине хватит ума не идти на новые провокации в море

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пограничная служба (ПС) ФСБ России готова реагировать на любые противоправные действия на море, но рассчитывает, что у украинской стороны найдется здравый смысл не провоцировать на применение силы. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель руководителя погранслужбы - руководитель департамента Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России адмирал Геннадий Медведев.

25 ноября 2018 года бронированные артиллерийские катера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и морской буксир "Яны Капу" совершили провокацию в Керченском проливе, грубо нарушив при этом международное морское право и российское законодательство. В результате были задержаны 24 украинских моряка.

"Безусловно, цели таких провокаций направлены на вынуждение наших силовых структур к применению силы и использованию их результатов в политических целях", - сказал он. Медведев подчеркнул, что погранслужба не допустит любых противоправных действий. "Мы отслеживаем обстановку и надеемся на здравый смысл, но готовы к противодействию любым видам угроз, в том числе и пиратству, и не допустим попыток террористических действий в отношении объектов морской экономической деятельности Российской Федерации", - отметил руководитель департамента Береговой охраны.

Медведев добавил, что инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года "был далеко не первый случай проведения Украиной провокаций, которые посягают на суверенитет России в морских акваториях и в отношении российских судов". За 2018 год украинскими силовыми структурами захвачены два российских судна: сейнер "Норд" и танкер "Механик Погодин".

Адмирал подчеркнул, что готовность своевременно реагировать на угрозы безопасности пограничное управление в Крыму неоднократно подтвердило на практике. "Доказательство тому - совместные с Черноморским флотом действия в 2018 году по предотвращению пяти провокаций в отношении российских буровых платформ в Черном море со стороны Украины, пресечение кораблями пограничного управления незаконной деятельности турецких и украинских браконьеров и, конечно же, пресечение попытки посягательств Украины на суверенитет России в акватории Керченского пролива в ноябре прошлого года", - сказал Медведев.