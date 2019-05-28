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Обострение обстановки в Косове

Посольство России потребовало освобождения россиянина - сотрудника ООН в Косове

В диппредставительстве осудили вторжение косовских силовиков в сербонаселенные районы севера Косова и Метохии
Здание посольства России в Сербии Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Здание посольства России в Сербии
© Александр Рюмин/ТАСС

БЕЛГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Посольство России в Сербии решительно осудило вторжение косовских силовиков на север Косова и Метохии, а также потребовало немедленного освобождения российского гражданина, сотрудника Миссии ООН. Об этом говорится в заявлении российского диппредставительства, распространенном во вторник.

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"Решительно осуждаем вторжение косовских силовиков в сербонаселенные районы севера Косова и Метохии. Это крайне опасно и противоречит всем имеющимся договоренностям. Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте", - говорится в заявлении.

Ранее президент Сербии Александар Вучич в обращении к парламенту заявил, что полиция Косова задержала 23 человека. Среди них сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK) Михаил Краснощеков. Сербский президент сообщил, что во время задержания россиянин был избит.

Теги
РоссияСербияВучич, АлександарОбострение обстановки в Косове
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