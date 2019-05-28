{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение обстановки в Косове
Обновлено 

Захарова: миссия ООН в Косове должна добиться освобождения российского дипломата

Официальный представитель МИД России назвала задержание Михаила Краснощекова еще одним проявлением "провокационной линии косовоалбанской верхушки"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россия требует от руководства Миссии ООН в Косове (МООНК) предпринять шаги по освобождению задержанного косовским спецназом российского дипломата Михаила Краснощекова. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Требуем от руководства МООНК предоставить исчерпывающую информацию относительно неправомерного ареста Михаила Краснощекова и предпринять максимальные усилия с целью его незамедлительного освобождения", - отметила она.

По мнению Захаровой, задержание российского дипломата очередная провокация косовоалбанской верхушки.

"Задержание осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН, - обратила внимание дипломат. - Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки".

Теги
АлбанияРоссияСербияЗахарова, Мария ВладимировнаОбострение обстановки в Косове
Спецпредставитель президента РФ Кабулов сообщил о намерении встретиться с талибами
Делегация находится в Москве для участия в заседании по случаю 100-летия дипломатических отношений между Россией и Афганистаном
Читать полностью