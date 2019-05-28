Захарова: миссия ООН в Косове должна добиться освобождения российского дипломата

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россия требует от руководства Миссии ООН в Косове (МООНК) предпринять шаги по освобождению задержанного косовским спецназом российского дипломата Михаила Краснощекова. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Требуем от руководства МООНК предоставить исчерпывающую информацию относительно неправомерного ареста Михаила Краснощекова и предпринять максимальные усилия с целью его незамедлительного освобождения", - отметила она.

По мнению Захаровой, задержание российского дипломата очередная провокация косовоалбанской верхушки.

"Задержание осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН, - обратила внимание дипломат. - Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки".