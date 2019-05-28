Калашников: возвращение Саакашвили на Украину не послужит улучшению отношений с Россией

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Возвращение Михаилу Саакашвили гражданства и его участие в политической жизни Украины совершенно точно не станет фактором для нормализации российско-украинских отношений. Об этом ТАСС во вторник заявил глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Точно не будет способствовать улучшению отношений с Россией, совершенно точно не прибавит. Более того, и в украинской политике возникнет дополнительная турбулентность, он точно снова разворошит муравейник", - сказал Калашников.

При этом само решение о возвращение украинского гражданства Саакашвили, по мнению Калашникова, могло стать результатом "предвыборной или поствыборной договоренности президента Владимира Зеленского с Юлией Тимошенко". "То, что сейчас она явно поддерживает действия Зеленского по роспуску Рады и проведения новых выборов о многом говорит. Наверное, в том числе и как результат договоренностей возможно участие Саакашвили в предвыборных дебатах или даже списках на выборах в новую Раду", - добавил глава комитета.

Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский во вторник вернул гражданство, намерен прилететь в Киев в среду, во второй половине дня. Саакашвили после лишения гражданства Украины и Грузии получил вид на жительство в Нидерландах, подданной которых является его жена.