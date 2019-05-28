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Обострение обстановки в Косове

Посольство РФ в Сербии требует наказания виновных в инциденте с российским дипломатом

Глава диппредставительства Александр Чепуринна назвал нападение на Михаила Краснощекова "грубейшей провокацией и очередным проявлением неуважения Приштины к нормам международного права"

БЕЛГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Посольство России в Сербии требует расследования инцидента с российским дипломатом в Косове, а также наказания всех виновных. Об этом написал во вторник посол России в Сербии Александр Чепурин на странице дипмиссии в Facebook.

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"Будем требовать от контролирующих ситуацию в крае международных присутствий расследования этого инцидента и привлечения виновных к ответственности", - заявил посол. Чепурин назвал "нападение так называемых косовоалбанских полицейских на Михаила Краснощекова, являющегося сотрудником ООН и обладающего дипломатическим иммунитетом, грубейшей провокацией и очередным проявлением неуважения Приштины к нормам международного права и цивилизованного общения".

Посол сообщил, что "в ходе захвата Михаил подвергся насилию, ему нанесены серьезные телесные повреждения, в настоящее время он находится под наблюдением врачей в госпитале в сербонаселенной Северной Митровице, с ним российские дипломаты". Посольством России в Сербии и канцелярией в Приштине были предприняты "активные усилия" для освобождения российского гражданина Михаила Краснощекова, сообщил Чепурин.

Теги
РоссияСербияОбострение обстановки в Косове
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