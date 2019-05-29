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Политический кризис в Австрии

Захарова призвала немецкие СМИ пояснить, как у них оказалось постановочное видео со Штрахе

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что ведомство уведомит ОБСЕ о своей позиции по этому вопросу

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. МИД РФ изучит материалы, касающиеся публикации в ряде германских СМИ скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе и якобы племянницы российского олигарха, и уведомит ОБСЕ о своей позиции. Об этом в среду сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

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"Учитывая, что информация о вовлеченности России была преподана немецкими изданиями если не как факт, то совершенно недвусмысленно, а сейчас оказывается, что речь идет о постановочном материале, характер которого немецким изданиям был заранее известен, мы проведем дополнительную проверку появившихся новых данных и затем информируем ОБСЕ и другие профильные структуры о совершенной германскими СМИ информационной операции", - написала Захарова.

Дипломат отметила, что немецкие журналисты, распространившие видеозапись, "как минимум должны объяснить", как постановочные кадры оказались именно в их распоряжении и почему они раскрутили историю, дополнив ее дезинформацией.

"Но главный вопрос остается открытым: кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, используя для этого как инструмент "независимую" немецкую прессу?" - добавила представитель МИД РФ.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПолитический кризис в Австрии
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