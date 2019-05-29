Посол РФ: Приштина противится эвакуации в Белград избитого российского дипломата

БЕЛГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Власти непризнанного Косова препятствуют перевозке в Белград на лечение российского дипломата, сотрудника миссии ООН, получившего травмы в ходе вторжения полиции на север сербского края. Об этом сообщил в среду посол России в Сербии Александр Чепурин в своем Twitter .

"Вызывает негодование, что приштинские власти до сих пор противятся эвакуации на лечение в Белград зверски избитого их "полицейскими" сотрудника Миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова. Это находится за пределами человеческого понимания", - написал дипломат.

Ранее в посольстве России сообщили ТАСС, что Михаил Краснощеков будет переведен на лечение в Белград, в главный госпиталь Сербии - Военно-медицинскую академию.

Накануне лидеры непризнанного Косова заявили, что российский дипломат "мешал проведению полицейской спецоперации". В среду прокуратура непризнанной республики Косово заявила о намерении потребовать снятия иммунитета с российского дипломата и возбуждения против него уголовного дела.