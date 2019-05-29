Путин назначил Рябкова своим представителем по ДРСМД в палатах Федерального собрания РФ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о назначении заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова представителем президента при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса приостановки членства России в договоре ДРСМД. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в тексте документа.

Договор между СССР и США был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года, под его действие подпадают ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены: СССР уничтожил 1846 ракет, США - 846.

1 февраля 2019 года глава Белого дома Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что США приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанут быть его участником, поскольку считают, что Россия нарушает договор. В ответ на это решение президент России Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. При этом он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблематике, подчеркнув, что американская сторона должна сама созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.