Посол РФ заявил, что отношения России с Австрией не подвержены влиянию фейковых новостей

ВЕНА, 30 мая. /ТАСС/. Российско-австрийские отношения, несмотря на внутриполитические события в Австрии, не подвержены влиянию фейковых новостей. Об этом заявил в четверг посол России в Австрии Дмитрий Любинский по случаю страновой конференции российских соотечественников в Российском центре науки и культуры в Вене.

"Не могу не сказать несколько слов о правительственном кризисе в Австрии. Хотел бы особо отметить, что российско-австрийские отношения, несмотря на политические потрясения последних недель в Австрии, имеют высокую степень устойчивости, не подвержены серьезному влиянию фейковых новостей и продолжают развиваться последовательно и весьма конструктивно, - отметил Любинский. - Австрийская дипломатия не работает в стиле highly likely ["с большой долей вероятности"], свойственном, к сожалению, многим европейским столицам. У нас с партнерами сложился высокий уровень взаимопонимания".

Посол добавил, что такое развитие событий создает благоприятную атмосферу для работы дипломатии и российских соотечественников. В качестве примера он привел открытие 17 мая первого православного музыкального учебного заведения в Австрии - музыкальной школы им. С. В. Рахманинова при соборе Святителя Николая в Вене. "Оно дает хорошие возможности не только для детей и молодежи, но и для взрослых получить базовое музыкальное образование по системе отечественных школ. Подобные проекты гармонично дополняют развивающиеся отношения наших стран, нацелены в будущее, а значит и в будущее российско-австрийских отношений и российского присутствия в Австрии", - подчеркнул дипломат.

Австрия из-за распада коалиционного правительства Австрийской народной партии (АНП) и Австрийской партии свободы (АПС) готовится к досрочным выборам в Национальный совет (нижняя палата парламента) в сентябре 2019 года. Причиной послужил скандал вокруг публикации в германских СМИ видео с участием бывшего лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе. На кадрах, снятых скрытой камерой, он и его помощник Йоханн Гуденус обсуждают с неизвестной русскоговорящей женщиной, выдававшей себя за племянницу российского олигарха, возможность покупки популярного издания Kronen Zeitung и информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в 2017 году в обмен на доступ к строительным госконтрактам в Австрии. Позже издание "Кронен цайтунг" сообщило, что съемка была тщательно спланирована, а роль "россиянки" сыграла боснийская студентка.

Обнародование видеозаписи привело к отставке Штрахе, уходу его партии из правительственной коалиции, парламент объявил вотум недоверия кабинету во главе с Курцем, президент Александер Ван дер Беллен отправил его правительство в отставку и назначил временно исполнять обязанности канцлера министра финансов Хартвига Лёгера до формирования нового переходного правительства.