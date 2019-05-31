Косачев поддержал идею создания трибунала по провокации в Керченском проливе

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев поддержал инициативу по созданию международного трибунала в связи с провокацией ВМС Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

"Любые инициативы хороши, если они позволяют вернуть рассмотрение вопроса в правовое поле. Если появится дополнительная возможность отстаивать нашу точку зрения, отстаивать в том числе и в общественных дискуссиях, то я в этом не вижу ничего контрпродуктивного", - заявил он в беседе с корреспондентом ТАСС и добавил, что в данном случае международное право - полностью на стороне России.

Ранее председатель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов сообщал ТАСС о необходимости созыва специального международного общественного трибунала по образцу Трибунала Рассела-Сартра, который занимался расследованием военных преступлений во Вьетнаме в 1967 году.

Ранее Косачев назвал нелегитимным решение Международного трибунала по морскому праву ООН, который постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряка и передать Украине три конфискованных судна. По мнению инстанции, отсутствие представителей российской стороны на процессе не могло стать причиной не рассматривать дело.