МИД России пообещал ответить демаршем на нападение в Косове на российского дипломата

ООН, 31 мая. /ТАСС/. Москва предпримет необходимые дипломатические демарши в связи с нападением в Косове на сотрудника миссии ООН, российского гражданина Михаила Краснощекова. Об этом заявил в пятницу российским журналистам в ООН заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Естественно, мы уже предприняли и продолжим предпринимать необходимые демарши дипломатического плана, в том числе по линии ООН", - сказал он.

"В данном случае речь идет о вызывающей акции. Исходим из того, что представители ООН, в том числе российский представитель, находились при исполнении своих обязанностей. Таким образом, они просто не должны подвергаться насилию", - подчеркнул Вершинин.

Он также добавид, что Россия будет пристально следить за тем, как ООН проводит расследование нападения на Краснощекова.

"Мы настаивали на расследовании и получили заверения в том, что оно будет проведено", - обратил внимание высокопоставленный дипломат.

"Как мы понимаем, пока итогов его нет, но мы будем внимательно следить за тем, чтобы правда восторжествовала и чтобы не было нанесено никакого ущерба как нашим представителям, так и престижу ООН", - отметил он.