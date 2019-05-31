Эксперты: самовыдвижение принесет Беглову дополнительные голоса на выборах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Решение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова пойти на выборы самовыдвиженцем может принести ему дополнительные голоса избирателей. Такое мнение высказали в пятницу ТАСС представители общественных организаций и эксперты.

В четверг, 30 мая, Александр Беглов объявил о том, что намерен участвовать в выборах губернатора Петербурга в качестве самовыдвиженца. Он пояснил свое решение стремлением "быть над политическими амбициями".

Хозяйственник, а не политик

Административный директор ОАО "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова" Елена Мамичева называет решение Александра Беглова логичным и закономерным.

"Власть - это прежде всего сервис, который должен решать проблемы города. Губернатор - это хозяйственник в большей степени, чем фигура политическая. Проблемы ЖКХ в городе сейчас очень острые, и на их решение есть серьезный общественный запрос. В настоящее время в приоритете социальные вопросы. Это доступность и качество медицины, нехватка детских садов, школ, рост тарифов ЖКХ. Многие представители власти обходили это вопросы стороной, поэтому действия врио губернатора вызывают особое уважение. Его деятельность последние месяцы создает очень качественную платформу на выборах. А его самовыдвижение дает возможности для независимости своей позиции от политических мнений, от взглядов партий, от их амбиций. Его должны поддерживать горожане, а не конкретные политические силы", - считает Мамичева.

Лицом к горожанам

По мнению генерального директора СРО предприятий жилищного комплекса "Межрегионразвитие", регионального координатора Федерального проекта "Школа грамотного потребителя" Владислава Воронкова, решение Беглова означает, что он "повернулся лицом к горожанам".

"И не имея за собой подкрепления в виде той или иной партийной платформы, он принимает решение о том, что выбор должен состоятся невзирая на политические взгляды горожан", - сказал эксперт.

Он особо отметил заявление Беглова о том, что он открыт для любых предложений при формировании своей предвыборной платформы как от партии власти, так и от оппозиции. "Он готов выслушать всех и любые дельные советы будут включены в ту программу, которые он будет реализовывать в случае победы на выборах", - говорит Воронков.

"Скоро все основные политические партии назовут своих представителей на предстоящую предвыборную кампанию. Но люди очень часто устают от политических баталий, от закулисных игр. Александр Беглов будет иметь больше шансов в связи с тем, что пойдет на выборы самовыдвиженцем, по просьбе общественных организаций", - прогнозирует директор Ресурсного центра по донорству Станислав Давыдов.

Он считает плюсом его кампании решение принимать наказы для дальнейшего выполнения в качестве губернатора. "Люди всегда это ценят. Это принесет дополнительные голоса в копилку Беглова", - полагает эксперт.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.