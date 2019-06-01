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ЕР может остановить членство в партии экс-главы Ивановской области из-за дела о хищениях

Представители "Единой России" сообщили, что в партии будут решать вопрос о приостановке членства Павла Конькова на период проведения следствия

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. "Единороссы" готовы приостановить членство в партии бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова из-за уголовного дела о хищении. Об этом в субботу сообщается на официальном сайте регионального отделения "Единой России".

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Как сообщалось, бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин в пятницу были задержаны по подозрению в хищении 700 млн рублей. По версии следствия, Коньков, Гришин и иные пока не установленные лица совершили хищение вверенных Конькову бюджетных средств, необоснованно перечислив их на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО".

"В случае возбуждения уголовного дела в отношении члена партии "Единая Россия", согласно уставу, на ближайшем заседании президиума регионального политсовета партии будет решаться вопрос о приостановлении членства в партии Павла Алексеевича Конькова на период проведения следствия", - говорится в сообщении.

Коньков возглавлял Ивановскую область с октября 2013 года по октябрь 2017 года (до этого был год врио губернатора). 10 октября 2017 года был освобожден от должности указом президента по собственному желанию. В сентябре 2018 года избран депутатом Ивановской областной Думы по единому областному избирательному округу в составе списка кандидатов, выдвинутых партией "Единая Россия".

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