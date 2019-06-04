Посол РФ: Москва рассчитывает на расследование нападения на российского дипломата в Косове

БЕЛГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Посол России в Сербии Александр Чепурин сообщил, что обсудил с главой Миссии ООН в Косове (МООНК) Захиром Танином инцидент с нападением на российского дипломата Михаила Краснощекова.

"Встретился с главой МООНК Захиром Танином. Рассчитываем на то, что ООН предпримет все меры по расследованию бандитского нападения на сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Это принципиальный вопрос. Если насилие совершается без последствий, оно будет продолжено", - написал дипломат в своем Twitter во вторник, добавив, что "преступники не должны остаться безнаказанными".

Утром 28 мая косовский спецназ вторгся в северные муниципалитеты края, где в ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что спецназ задержал 28 человек, среди которых также был Краснощеков. Позже врач больницы в Косовска-Митровице Златан Элек сообщил, что россиянин получил тяжелые травмы головы и был помещен под круглосуточное наблюдение, затем он был переведен на лечение в Военно-медицинскую академию в Белграде.