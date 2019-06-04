Лавров: работа советников Трампа по Венесуэле вызывает вопросы

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Качество работы советников американского президента Дональда Трампа по Венесуэле вызывает вопросы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью объединенной редакции РБК, комментируя заявления Трампа о том, что Россия "уведомила его о выводе своих людей из Венесуэлы". Фрагмент интервью размещен во вторник на сайте МИД РФ.

"Я удивился, когда прочел. Мы никого не уведомляли. Он, видимо, прочел статью в The Wall Street Journal, которая уже была прокомментирована и корпорацией "Ростех", и нашим министерством. Там были упомянуты какие-то тысячи российских специалистов, которых теперь оттуда убрали, - сказал он. - Мы никогда не скрывали того, что наши эксперты обслуживают технику, которая туда поставлена в соответствии с легитимными контрактами, подписанными еще много лет назад. Называлась цифра - 95 экспертов, которые в последний раз летали туда и выполняли очередные регламентные работы, необходимые в рамках наших обязательств по этим контрактам".

"Откуда взялась информация, что мы "доложили" американцам о том, что мы оттуда [из Венесуэлы] выводим наших специалистов, я даже представить не могу. Но это вызывает у меня вопросы относительно качества тех советников, которые кладут информацию на стол президенту США, - добавил Лавров. - Для меня это очевидно.