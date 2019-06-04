Путин и Си Цзиньпин обсудят КНДР, Иран, Венесуэлу и другие международные темы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Кремле 5 июня обсудят широкий круг актуальных тем международной повестки дня от денуклеариазции Северной Кореи до кризиса в Венесуэле. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии начала трехдневного государственного визита китайского лидера.

По его словам, программа визита председателя КНР продолжится в Санкт-Петербурге 6-7 июня, где тот станет главным гостем на мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ушаков уточнил, что запланированные на 5 июня контакты на высшем уровне пройдут в двух форматах: вначале беседа лидеров в узком составе, а затем переговоры на уровне делегаций с участием с нашей стороны сопредседателей всех пяти межправительственных комиссий. Эти комиссии возглавляют первый вице-премьер Антон Силуанов, а также вице-премьеры Юрий Трутнев, Максим Акимов, Дмитрий Козак и Татьяна Голикова. Также российская делегация будет включать в себя руководителей ряда отраслевых министерств и глав крупнейших компаний. В частности, речь идет о главе "Газпрома" Алексее Миллере, главе РФПИ Кирилле Дмитриеве, главе РЖД Олеге Белозерове, руководителе "Росатома" Алексее Лихачеве, руководителе "Новатэка" Леониде Михельсоне, главе Роскосмоса Дмитрии Рогозине, главе "Роснефти" Игоре Сечине, руководителе "ВЭБа" Игоре Шувалове, а также Геннадии Тимченко.

Повестка переговоров

Ожидается, что стороны обсудят весь спектр вопросов как двусторонней, так и международной повестки дня. "Если говорить о темах переговоров, то, конечно, прежде всего, это двусторонние отношения, и в частности укрепление торгово-экономического сотрудничества", - пояснил Ушаков. Он отметил, что с участием компаний Китая в России реализовано или находится в стадии исполнения порядка 30 инвестпроектов на общую сумму $22 млрд. В частности, планируется, что в рамках переговоров лидеры ознакомятся с образцами продукции открывающегося в Тульской области автомобильного завода китайского автомобильного концерна Great Wall. Два внедорожника будут выставлены во дворике Большого кремлевского дворца.

"Если говорить по экономике, то среди так называемых подтем будет большое внимание уделено, конечно, энергетике, которая, можно сказать, является локомотивом нашего двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - рассказал помощник президента РФ. Он напомнил о том, что на конец года запланирован ввод в эксплуатацию трубопровода для транспортировки в Китай природного газа по восточному маршруту "Сила Сибири". Кроме того, успешно реализуется проект "Ямал СПГ", развивается сотрудничество в сфере мирного атома.

Представитель Кремля заверил, что стороны затронут и проблематику промышленной кооперации. В частности, будет обсужден совместный проект строительства широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета и также тяжелого вертолета. Кроме того, планируется переговорить по взаимодействию в сфере освоения космоса, развития инфраструктуры, обсудить финансовые дела. "И, конечно, тема сопряжения дальнейшего строительства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с китайской инициативой "Один пояс - один путь", - добавил Ушаков.

Что касается международной проблематики, то, по мнению Ушакова, "позиция Китая и Россия по большинству международных проблем или близки, или полностью совпадает". Среди ожидаемых тем для обсуждения помощник президента назвал, в частности, ситуацию на Корейском полуострове.

"Москва и Пекин активно выступают за политико-дипломатическое урегулирование корейской проблемы, за формирование механизма обеспечения мира и безопасности на северо-востоке Азии. Реализуется российско-китайская дорожная карта. То есть, Корея - это одна из важнейших тем", - сказал представитель Кремля.

Лидеры планируют также обменяться мнениями и по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Мы и Китай считаем, что этот план эффективно решает задачи обеспечения исключительно мирного характера иранской ядерной программы и вообще способствует режиму нераспространения, и, конечно, нужно, чтобы этот важнейший документ работал и дальше", - подчеркнул Ушаков. На повестке дня также вопросы сирийского урегулирования, ситуация в Венесуэле, сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также "отношения и России, и Китая с крупнейшими западными державами, включая США".

Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров примут два совместных коммюнике. Совместное заявление о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху будет касаться двусторонних отношений, в то время как второе заявление об укреплении стратегической стабильности в современную эпоху затронет представляющие взаимный интерес вопросы "международной повестки дня и стратегической стабильности".

Всего по итогам госвизита Си Цзиньпина планируется подписать пакет из 30 документов.

Московские панды

По окончании переговоров Путин и Си Цзиньпин примут участие в широком круге праздничных мероприятий в честь 70-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Сразу после переговоров в Кремле лидеры посетят официальную церемонию передачи Московскому зоопарку правительством Китая двух больших панд. "Руководители примут участие в церемонии передачи Московскому зоопарку двух больших панд", - уточнил представитель Кремля. Он отметил, что китайская сторона придает большое значение этому мероприятию. "Открывается специальный павильон для этих панд, и руководители будут присутствовать на церемонии", - сказал Ушаков.

Во время последнего визита Путина в Китай в апреле 2019 года было объявлено, что правительство КНР планирует впервые за 60 лет передать России "для совместных научных исследований" двух бамбуковых медведей. Согласно договоренности, молодой самец Жуи и самочка Диндин будут жить в Московском зоопарке 15 лет. Как сообщил ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан панды 29 апреля покинули свою родину - провинцию Сычуань - и сейчас уже очень хорошо разместились в Московском зоопарке.

"Уверен, что эти посланцы дружбы запустят в России настоящую пандоманию и еще более усилят дружескую атмосферу на фоне празднования 70-летия установления дипломатических отношений между нашими странами", - в свою очередь указал замглавы внешнеполитического ведомства Китая Чжан Ханьхуэй. Последняя возможность увидеть панд москвичам представилась в 2001 году: тогда медведи гостили в российской столице во время проведения Дней культуры Пекина в Москве.

Путин и Си Цзиньпин посетят фотовыставку ТАСС и "Синьхуа"

Вечером 5 июня лидеры России и Китая посетят в Большом театре торжественный концерт по случаю 70-летия установления дипломатических отношений двух стран. Перед началом концерта лидеры осмотрят фотовыставку, организованную агентствами ТАСС и "Синьхуа".

Как уточнил Ушаков, "в фойе Большого театра установлена выставка <…> с участием нашего агентства ТАСС, лидеры, очевидно, <...> посмотрят на фотографии".

Фотовыставка, организованная российским и китайским информационными агентствами ТАСС и "Синьхуа", посвящена 70-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами и называется "Россия и Китай: 70 лет сотрудничества". В экспозицию включены несколько десятков снимков фоторепортеров двух стран, которые иллюстрируют летопись ключевых мировых событий за 70 лет.

Например, на одном из представленных фото запечатлен исторический митинг на площади Тяньаньмэнь, где Мао Цзэдун провозгласил образование КНР. В это время на площади присутствовал корреспондент ТАСС Владимир Рогов, который 3 октября 1949 года сообщил из Пекина о создании Китайского комитета в защиту мира, а 4 октября - о том, что китайский народ приветствует решение Советского правительства признать Центральное народное правительство Народной республики Китая".

Характер отношений

Как отметил замглавы внешнеполитического ведомства Китая Чжан Ханьхуэй, отношения двух лидеров создали прочную основу для взаимодействия России и Китая по самому широкому кругу областей как в двустороннем формате, так и по вопросам региональной и глобальной повестки дня. "С 2013 года председатель Си Цзиньпин и президент Путин встречались в общей сложности 28 раз в ходе различных двусторонних и многосторонних мероприятий. Они установили как деловые, так и личные дружеские отношения", - отметил дипломат.

"Две страны твердо выступают в поддержку международной системы во главе с ООН для поддержания миропорядка на основе международного права во имя глобального мира, стабильности и справедливости. Наши страны непоколебимо выступают за многосторонность и открытую глобальную экономику. Все это выступает в качестве стабилизирующей силы на быстро меняющемся международном ландшафте", - подчеркнул он.

"Двусторонние отношения не направлены против каких-либо третьих сторон, однако выстоят перед любыми попытками третьих сторон навредить им", - сказал замминистра. "В международной обстановке наблюдаются изменения, которых не было в прошлом столетии. Унилатерализм и практика притеснения укрепляются, что представляет собой серьезный вызов базовым нормам системы глобального управления. В разных частях мира вспыхивают конфликты, человечество сталкивается с множеством вызовов и угроз. Несмотря на эти негативные тенденции, отношения Китая и России продолжают здоровое развитие, и становятся все более зрелыми, стабильными и энергичными", - отметил Чжан Ханьхуэй.