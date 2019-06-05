Захарова: Россия настаивает на наказании всех причастных к избиению россиянина в Косове

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россия продолжит требовать наказания для всех виновных в избиении сотрудника ООН Михаила Краснощекова в Косове. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Арест и избиение российского гражданина, сотрудника ООН, который обладает дипломатическим иммунитетом, свидетельствует об атмосфере полной безнаказанности в крае, абсолютном пренебрежении международным правом, нормами цивилизованного международного общения. Россия продолжит внимательно следить за ходом расследования этого инцидента и будет настаивать на наказании виновных во всей цепочке командования", - сказала она.

"Приходится констатировать, что Косово остается главным источником нестабильности, конфликтного потенциала в регионе. Эта территория практически неуправляема. Она является не только источником нестабильности, но и потенциально опасной, неконтролируемой территорией в центре Европы, - продолжила дипломат. - Надеемся, что покровители Приштины, которые руководствуются на Балканах не интересами стран и народов, которые там проживают, а собственными интересами, воспользуются имеющимся у них влиянием, чтобы образумить косово-албанское руководство. Иначе последствия могут быть необратимыми".