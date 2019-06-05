{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение обстановки в Косове

Захарова: Россия настаивает на наказании всех причастных к избиению россиянина в Косове

Избиение российского гражданина свидетельствует об атмосфере полной безнаказанности, считает официальный представитель российского МИД

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россия продолжит требовать наказания для всех виновных в избиении сотрудника ООН Михаила Краснощекова в Косове. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На эту тему
Обострение ситуации в Косове. Главное

"Арест и избиение российского гражданина, сотрудника ООН, который обладает дипломатическим иммунитетом, свидетельствует об атмосфере полной безнаказанности в крае, абсолютном пренебрежении международным правом, нормами цивилизованного международного общения. Россия продолжит внимательно следить за ходом расследования этого инцидента и будет настаивать на наказании виновных во всей цепочке командования", - сказала она.

"Приходится констатировать, что Косово остается главным источником нестабильности, конфликтного потенциала в регионе. Эта территория практически неуправляема. Она является не только источником нестабильности, но и потенциально опасной, неконтролируемой территорией в центре Европы, - продолжила дипломат. - Надеемся, что покровители Приштины, которые руководствуются на Балканах не интересами стран и народов, которые там проживают, а собственными интересами, воспользуются имеющимся у них влиянием, чтобы образумить косово-албанское руководство. Иначе последствия могут быть необратимыми".

Теги
РоссияСербияЗахарова, Мария ВладимировнаОбострение обстановки в Косове
Визит Си Цзиньпина в Россию
Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле
В церемонии приняли участие члены делегаций двух государств
Читать полностью