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Лавров заявил, что РФ подготовила принципиальное заявление к заседанию СБ ООН по Косову

Заседание состоится 10 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Россия подготовила принципиальное заявление к заседанию Совету Безопасности ООН по Косову, которое пройдет 10 июня. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим сербским коллегой Ивицей Дачичем в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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На встрече глава МИД Сербии рассказал, что сразу после переговоров с Лавровым он улетает обратно, чтобы отправиться в Нью-Йорк на заседание СБ ООН по Косову.

"Россия приготовила к заседанию принципиальное заявление", - отметил Лавров.

Ранее стало известно, что на заседании СБ ООН по Косову будет обсуждаться инцидент с вторжением спецназа косовской полиции на север Косова и Метохии. Кроме того, Россия может поднять вопрос о нападении на российского сотрудника ООН в Косове Михаила Краснощекова.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСербияПМЭФ-2019Обострение обстановки в Косове
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