Кремль ждет результатов экспертизы по делу Голунова

"Он [президент] в курсе дела", - сказал представитель Кремля. "Сейчас ведется работа по этому делу [Голунова], мы ожидаем новостей по экспертизе, которая была анонсирована и которая призвана ответить на ряд вопросов", - отметил Песков.

Пресс-секретарь президента заверил, что Владимир Путин также знает об акции солидарности коллег с Голуновым, когда многие издания разместили баннеры в его поддержку. "Президенту докладывалось об этих акциях солидарности, сам он, разумеется, просматривает газеты, поэтому он в курсе этого дела и в курсе происходящего", - подчеркнул Песков.

При этом он полагает, что акция в поддержку Голунова 12 июня может помешать праздничной атмосфере Дня России. "Что касается акции, то это прерогатива городских властей в первую очередь. В то же время завтра выходной день, завтра День России. Поэтому, конечно, представлялось бы, что проведение каких-то массовых акций могло бы стать препятствием для праздничной атмосферы", - сказал Песков журналистам.

Друзья и коллеги журналиста разместили в Facebook объявление о проведении 12 июня марша за свободу Голунова. По словам организаторов, цель акции мирная, поэтому они не будут ее согласовывать. Требования участников: освободить журналиста, закрыть возбужденное против него уголовное дело, которое организаторы называют сфабрикованным. Инициаторы марша выразили надежду на то, что городские власти не будут препятствовать проведению акции.

В новость были внесены изменения (12:26 мск) — добавлена информация после второго абзаца.