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Президентские выборы в Казахстане - 2019

Посол: российская сторона желает Токаеву успехов на благо отношений РФ и Казахстана

На прошедших 9 июня выборах Касым-Жомарт Токаев был избран президентом республики, он набрал 70,96% голосов избирателей

НУР-СУЛТАН, 12 июня. /ТАСС/. Российская сторона желает в день инаугурации избранному президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву успехов в его деятельности. Об этом заявил в среду ТАСС посол РФ в Нур-Султане Алексей Бородавкин.

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"В Казахстане действительно произошло историческое событие. Избран президент страны", - сказал дипломат. По его словам, состоявшиеся выборы "ознаменовали новый этап развития Казахстана". "Я думаю, что казахстанский народ сделал правильный выбор", - подчеркнул Бородавкин.

"На пост главы государства избран Касым-Жомарт Токаев, и я хочу пожелать президенту дружественного, союзного Казахстана успехов в деятельности на благо казахстанского народа и на благо развития отношений дружбы, союзничества и интеграции с Россией", - отметил российский посол.

На инаугурации президента Казахстана иностранные государства представлены руководителями дипломатических миссий.

На состоявшихся 9 июня выборах Токаев набрал 70,96% голосов избирателей.

Теги
КазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПрезидентские выборы в Казахстане - 2019
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