Путин 13-15 июня примет участие в саммитах ШОС и СВМДА

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 13-15 июня намерен посетить Бишкек и Душанбе, где примет участие в саммитах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также проведет ряд двусторонних встреч.

Российский лидер прибудет в киргизскую столицу во второй половине дня 13 июня, рассказал журналистам его помощник Юрий Ушаков. Первая встреча, которая запланирована у Путина в Бишкеке - с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По словам Ушакова, Москва придает большое значение этой встрече с Моди - первой после победы его партии на недавних парламентских выборах в Индии. Представитель Кремля добавил, что стороны "специально договорились, чтобы этот контакт был первым в повестке дня пребывания в Бишкеке".

Вечером того же дня в Бишкеке запланировано проведение неформального обеда в честь глав делегаций, принимающих участие в саммите ШОС, а также гала-концерт. Как сообщил Ушаков, во время этих вечерних мероприятий президент РФ проведет встречу с хозяином саммита, президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Саммит ШОС

Встреча глав государств-участников ШОС начнется в Бишкеке 14 июня с совещания в узком составе, который традиционно пройдет в закрытом режиме. В нем придут участие лидеры Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего углубления взаимодействия в рамках ШОС по таким направлениям, как безопасность, противодействие терроризму и наркотрафику, вопросы развития экономики, промышленности, сотрудничество в гуманитарной сфере. Кроме того, по словам Ушакова, участники закрытой встречи обсудят положение дел в Афганистане и ситуацию на Ближнем Востоке.

Представитель Кремля добавил, что Путин на этом заседании, в частности, изложит подходы России к урегулированию ситуации в Сирии, затронет проблему вокруг иранской ядерной программы, а также "выскажется по действиям в рамках контактной группы ШОС - Афганистан". Также, по словам Ушакова, Путин акцентирует внимание своих коллег на "необходимости дальнейшего повышения вклада ШОС в формирование глобального мироустройства при центральной роли ООН, расширения взаимодействия ШОС с ООН и другими международными структурами, прежде всего по вопросам координации совместных усилий в борьбе с экстремизмом и терроризмом".

Затем участники саммита проведут заседание в расширенном составе с участием глав делегаций стран-наблюдателей - Афганистана, Белоруссии, Ирана и Монголии. Также будут присутствовать руководители ряда международных организаций, в том числе заместитель генерального секретаря ООН, председатель Исполкома СНГ, исполняющий обязанности генсека ОДКБ и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии. На расширенном заседании, по словам Ушакова, предстоит обсудить актуальные проблемы глобальной безопасности и региональной стабильности.

В частности, российский лидер сделает акцент на председательстве РФ в ШОС в 2019-2020 годах. Российская сторона предложит сосредоточить работу на повышении роли ШОС в международных делах, на формировании широкого регионального партнерства. Будет уделено большое внимание экономической координации в сферах инноваций, транспортной логистики, инфраструктуры, информационных коммуникаций и пр. Представитель Кремля добавил, что Путин "выскажется в пользу расширения межпарламентского межрегионального сотрудничества в рамках Организации и выскажется за более тесное сотрудничество с ними". Также, по словам Ушакова, российский лидер затронет вопрос о совместном проведении масштабных мероприятий, посвященных 75-летию окончания Второй мировой войны, и пригласит своих коллег принять участие в 2020 году в этих торжествах в Москве.

Отвечая на вопросы журналистов, Ушаков заявил, что вопрос обострения отношений Пакистана и Индии в повестке саммита ШОС не стоит, но эта тема может быть затронута. Он, тем не менее предположил, что и индийские, и пакистанские представители "в какой-то степени эту тему затронут в своих выступлениях".

По итогам саммита лидеры ШОС, как ожидается, подпишут Бишкекскую декларацию, в которой будет отражена позиция сторон по дальнейшему расширению организации. В этом документе также будут высказаны согласованные оценки по актуальным международным и региональным вопросам. Кроме того, планируется подписать значительный пакет документов, некоторые из которых будут подписывать лидеры.

В частности, по словам Ушакова, планируется подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве в области СМИ, концепцию сотрудничества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, дорожную карту дальнейших действий контактной группы ШОС - Афганистан, меморандум о взаимопонимании со Всемирной туристской организацией, а также меморандумы о взаимопонимании с Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

После Киргизии председательство в ШОС перейдет России, в связи с чем президент Путин пригласит своих коллег приехать на саммит в Челябинск 22-23 июля 2020 года.

Встречи в Бишкеке

По завершении саммита ШОС Путин в Бишкеке планирует также принять участие в трехсторонней встрече на высшем уровне Россия - Китай - Монголия, а также провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани.

На встрече руководители России, Китая и Монголии встретятся, чтобы обсудить вопросы трехстороннего сотрудничества. Помощник президента России напомнил, что это уже пятое мероприятие в таком формате. Первое было организовано в 2014 году на саммите ШОС в Душанбе.

Затем состоится беседа с президентом Ирана, которую Ушаков назвал "весьма важной с точки зрения нынешней ситуации". По его словам, планируется обсудить широкий круг вопросов международной повестки дня, включая положение дел в Сирии и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Саммит СВМДА

После Бишкека Путин посетит Душанбе, где накануне саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) запланирован официальный обед в честь глав государств от имени президента Таджикистана Эмомали Рахмона. 15 июня начнутся основные мероприятия саммита, в нем примут участие делегации 27 стран-участниц объединения, а также 13 наблюдателей, в числе которых и представители международных организаций - ООН, Лиги арабских государств, Международной организации по миграции, ОБСЕ, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран.

Инициатива учреждения Совещания выдвинута в 1992 году первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который выступит на пленарном заседании на правах основателя этого объединения. Также на встрече ожидаются выступления таджикского лидера Эмомали Рахмона, председателя КНР Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина.

Ушаков отметил, что вопросы, вынесенные на повестку дня саммита СВМДА, во многом совпадают с темами проводимого 14 июня саммита ШОС в Бишкеке. По его словам, главы делегаций изложат свои подходы к обеспечению региональной и глобальной безопасности, также будет уделано внимание вопросам стратегической безопасности и стабильности, вопросам борьбы с различными вызовами и угрозами, "конечно, [будет обсуждаться] проблематика углубления экономического сотрудничества, сотрудничества в гуманитарной сфере". Говоря о региональной проблематике, Ушаков заметил, что помимо ситуации в Афганистане, Иране, Сирии и в целом на Ближнем Востоке, планируется обсудить и ситуацию на Корейском полуострове.

Глава российского государства, в частности, планирует изложить позиции России "по Афганистану, по Сирии с учетом осложнившейся ситуации в провинции Идлиб, по иранской ядерной программе, по ситуации на Корейском полуострове, в том числе с учетом недавних переговоров с северокорейским лидером", добавил представитель Кремля.

Ушаков рассказал, что Владимир Путин также планирует говорить "о важности коллективных усилий для формирования справедливого миропорядка, о решении острых глобальных и региональных проблем, будет говорить о необходимости совершенствовать региональную архитектуру безопасности, о более тесном сотрудничестве всех государств Азии в борьбе с терроризмом".

Основные итоги встречи будут зафиксированы в декларации, которая будет носить неподписной характер. В ней будут отражены согласованные оценки государств-участников СВМДА по ключевым глобальным проблемам, общая приверженность принципу многополярности в международных отношениях при центральной роли ООН, подчеркнута недопустимость нарушения норм международного права и вмешательства во внутренние дела государств, обозначено стремление к формированию равной и неделимой безопасности в Азии, развитию сетевого взаимодействия между региональными объединениями, укрепление сотрудничества в борьбе с вызовами и угрозами, добавил Ушаков.

Двусторонние встречи

В Душанбе Путин, по словам Ушакова, проведет отдельную встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры двух стран обменяются мнениями по широкому спектру тем двусторонней повестки дня, а также по актуальным региональным вопросам.

Представитель Кремля не исключил, что на полях саммита возможны контакты российского лидера в формате "на ногах" с главами других делегаций.

Кроме того, прорабатывается встреча Путина с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, однако она пока окончательно не согласована.