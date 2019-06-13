Путин: ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой региональной организацией

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) серьезной и многоплановой региональной организацией, задачи которой привлекательны для многих стран региона. Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу "Мир", отрывок из которого выложен в четверг на видеохостинге YouTube.

"ШОС - это международная организация, которая родилась естественным образом, естественным путем в середине 1990-х годов, и связано это было с началом работы по урегулированию пограничных вопросов между Россией, Китаем и еще рядом республик бывшего Советского Союза - это Таджикистан, Узбекистан, Киргизия. И потом, после того, как эта работа была успешно завершена и дала свои хорошие практические результаты, все мы пришли к выводу о том, что этот формат можно не только сохранить, но и придать ему новый статус, а именно статус организации, которая занялась бы развитием отношений по самым различным направлениям и видам деятельности", - рассказал Путин телеканалу об этапах создания организации.

"Потом уже в ходе ее работы выяснилось, что задачи, которая она перед собой ставит, вопросы, которые она решает, они являются привлекательными и для других стран региона, поэтому очень многие государства в различном качестве, это уже 18 стран, по-моему, и в качестве членов полноценных организации, и в качестве наблюдателей, присоединились к ее работе. Таким образом, ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой региональной организацией", - добавил президент.

Саммит ШОС состоится в Бишкеке 13-14 июня, в его повестку включено около 20 вопросов, в том числе о создании Банка ШОС и совместного противодействия современным вызовам и угрозам. С 11 июня в Киргизии приняты повышенные меры безопасности в связи с предстоящим мероприятием высокого уровня. В обеспечении правопорядка, а также безопасности участников и гостей саммита задействованы около 5 тыс. сотрудников МВД республики.

В состав ШОС входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус наблюдателей при организации, а Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка - статус партнеров по диалогу.