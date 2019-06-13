Володин: Россия подаст заявку на сессию ПАСЕ, если резолюцию о правах примут без изъятий

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия подаст заявку на участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если 24 июня "без изъятий" будет принята резолюция, гарантирующая российской делегации право участвовать в работе, голосовать и выступать на заседаниях ассамблеи. Об этом сообщил в четверг журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он пояснил, что резолюция гарантирует три так называемых несгораемых права: право быть представленным в ассамблее, право голосовать и право выбирать. Кроме того, добавил спикер, резолюция дает России "возможность заявить делегацию [в ПАСЕ] в июне". "Если в этот день примут резолюцию, как она есть, то до конца дня мы можем подать заявку", - указал Володин. "Если резолюцию принимают с изъятиями, то отдельно решаем вопрос, едем или нет [на сессию ПАСЕ]", - уточнил он.

При этом Россия оставляет за собой право покинуть ПАСЕ, если полномочия ее делегации в ассамблее будут подтверждены не полностью, предупредил спикер Госдумы.

Он пояснил, что если 24 июня ПАСЕ примет без изъятий резолюцию, гарантирующую неприкосновенность ключевых прав делегаций в ассамблее, то Россия направит заявку на участие в июньской сессии ПАСЕ, а "25 июня [российская] делегация войдет в зал [заседаний ПАСЕ]".

На заседании должны быть подтверждены полномочия российской делегации. Володин пояснил, что при подписании председателями Госдумы и Совета Федерации заявки на участие в сессии будет оговорено, что "в случае, если российскую делегацию лишат хоть каких-то полномочий, оставляем за собой право покинуть ПАСЕ".

Заявка в ПАСЕ

По словам спикера нижней палаты, Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в сессии ПАСЕ и утвердит состав делегации.

"Совет Думы примет официальное решение 19-го числа", - проинформировал он. Володин пояснил, что Совет будет обсуждать вопрос о подаче заявки российской делегации на участие в сессии ПАСЕ, а также "утверждение состава делегации и ее руководителя". Спикер уточнил, что в делегацию входят семь представителей Совета Федерации, 11 депутатов Госдумы, планируется, что ее возглавит зампредседателя нижней палаты парламента Петр Толстой.