Косачев: мгновенные доказательства якобы вины Ирана в атаке на танкеры не выгодны США

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не удивлен тому, как быстро США представили доказательства якобы причастности Ирана к инциденту с танкерами в Оманском заливе.

"То, как Вашингтон мгновенно достал из кармана доказательства якобы причастности Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе, никого уже не удивляет. И это на самом деле плохой признак для Белого дома: все прекрасно понимают, что США - крайне заинтересованная сторона в этом деле. И все также знают, что Америка, когда ей надо, абсолютно не стесняется давать ложные доказательства в подтверждение своих обвинений", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его мнению, если истинные виновные в произошедшем будут названы через много лет, то максимум, что произойдет - это покаяние "пары каких-нибудь отставных политиков".

"В таких ситуациях крайне важно непредвзятое и независимое расследование обстоятельств инцидентов. Непредвзятое - значит, участие США и их представителей, а также местных оппонентов Ирана категорически исключается, если нужно установить правду", - подчеркнул сенатор.

Он констатировал, что "правда далеко не всем нужна". "Не для того делаются провокации, чтобы ловили за руку их авторов, а тем более тех, кто пользуется их плодами. Но в любом случае главный вопрос: qui prodest, кому выгодно? Убежден, что Иран - последний в этом списке, а вот номер один в нем бесспорен", - добавил Косачев.