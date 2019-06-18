Встреча Патрушева, Болтона и главы Совбеза Израиля будет посвящена Сирии

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата будет посвящена урегулированию кризиса в Сирии и ситуации на Ближнем Востоке в целом. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Артема Кожина.

"Можем подтвердить, что такая встреча состоится, - сказал он. - Ее проведение в том числе нацелено на поиск совместных практических шагов в интересах урегулирования кризисной ситуации в Сирии и в регионе Ближнего Востока в целом".

"Придаем большое значение решению этой задачи, - продолжил Кожин. - Видим потенциал задействования новых форматов работы, которые, не подменяя существующие, прежде всего, астанинский, содействовали бы продвижению по пути к миру и стабильности в Сирии при обеспечении ее суверенитета, единства и территориальной целостности, а также окончательной ликвидации международного терроризма на сирийской земле, процессу возвращения беженцев и скорейшей социально-экономической реконструкции страны".