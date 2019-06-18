Источник: Фетисов, Серова и Роднина могут войти в делегацию России в ПАСЕ

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Хоккеист Вячеслав Фетисов, космонавт Елена Серова и фигуристка Ирина Роднина могут войти в думскую часть делегации России на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в нижней палате парламента, напомнив, что поездка состоится лишь при условии, если в первый день сессии, 24 июня, "без изъятий" будет принята резолюция, гарантирующая российской делегации право участвовать в работе, голосовать и выступать на заседаниях ассамблеи.

В "Единой России" "обсуждаются кандидатуры депутатов Вячеслава Фетисова, Елены Серовой, Ирины Родниной" для представления на Совет Думы, который 19 июня рассмотрит вопрос о подаче РФ заявки на участие в июньской сессии ПАСЕ и утвердит состав делегации, сказал ТАСС собеседник во фракции. Также в числе претендентов - олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей, телеведущая Оксана Пушкина, зампред комитета по финансовому рынку Юрий Олейников, зампред комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов. Возглавит делегацию, как и предполагалось, курирующий международную тематику вице-спикер Петр Толстой, добавил источник ТАСС.

КПРФ предложит в состав делегации главу комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, а также депутатов Веру Ганзя и Владимира Блоцкого, сообщили агентству собеседники во фракции.

По сведениям источника агентства в "Справедливой России", фракция выдвинет кандидатуры председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова и члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, в прошлом высокопоставленного сотрудника КГБ СССР Николая Рыжака.

От ЛДПР в Страсбург могут поехать вице-спикер Игорь Лебедев, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий и руководитель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, подтвердили ТАСС представители либерал-демократов.