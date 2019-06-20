Посольство РФ: СМИ Британии действуют предвзято при освещении расследования крушения MH17

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Пресса Великобритании демонстрирует предвзятый подход при освещении расследования крушения в Донбассе самолета авиакомпании Malaysia Airlines летом 2014 года. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг заявили в посольстве России в Лондоне, комментируя многочисленные публикации, в которых ответственность за катастрофу возложена на РФ.

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"В очередной раз отмечаем ангажированный подход британских журналистов в освещении темы, связанной с расследованием крушения малайзийского Boeing МН17. В адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения в причастности российских военнослужащих к данной катастрофе, призванные дискредитировать нашу страну в глазах международной общественности", - отметили в дипломатическом представительстве. В посольстве обратили внимание на то, что, как и в случае с предыдущими пресс-конференциями Совместной следственной группы (ССГ), сделанные на ней заявления "не продемонстрировали ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных утверждений".

"Вызывает сожаление, что ССГ продолжает ограничиваться не вполне вразумительными доводами, сформулированными, в том числе при поддержке сомнительных источников информации. Международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в ССГ, отведя российским усилиям лишь второстепенную роль", - сообщили в посольстве. В то же время, как было подчеркнуто, "Украину при этом они сделали полноправным членом ССГ, предоставив ей возможность подделывать доказательства, а также сводить на нет ответственность за сохранение открытым своего воздушного пространства".

"У нас вызывает возмущение тиражирование абсолютно ложного обвинения представителей ССГ, что Россия якобы отказывается полноценно сотрудничать. С первого дня трагедии наша страна активно взаимодействовала с Нидерландами. Россия предоставляла всю имеющуюся информацию, полученную нашими профильными ведомствами в ходе собственного расследования", - отметили в дипломатическом представительстве РФ. Дипломаты напомнили, что в рамках этой работы российской стороной "приняты беспрецедентные меры: от рассекречивания данных о российской военной технике и проведения сложного эксперимента концерном "Алмаз-Антей" до передачи первичных радиолокационных данных и документации, доказывающей украинскую принадлежность ракеты, сбившей малайзийский "Боинг", а также высокоточных экспертиз, доказывающих фальсификацию видеоматериалов, на которые полагается в своих выводах ССГ".

"Мы искренне скорбим вместе с родственниками погибших в результате этой злонамеренной авиакатастрофы и будем продолжать оказывать всемерное содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина, а реальные виновники произошедшего понесли заслуженное наказание", - говорится в заявлении диппредставительства РФ в Великобритании.

Международное расследование

Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана ССГ, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В июне 2017 года страны, входящие в ССГ, приняли решение, что судебный процесс над подозреваемыми будет проходить в голландском суде и по голландским законам. Подачей иска и изложением фактических обстоятельств займется голландская прокуратура, возглавляющая ССГ.

На пресс-конференции 24 мая 2018 года эксперты ССГ заявили, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен пуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде. РФ эти обвинения отвергла, заявив, в частности, что ни один зенитный ракетный комплекс ВС РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу, а ракета, выпущенная по самолету, еще в 1986 году была направлена в войска на территории Украины, откуда ее не возвращали. Следственная группа проигнорировала значительный объем информации, предоставленной российской стороной.

Представители ССГ 19 июня назвали имена трех россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к крушению Boeing. Ими оказались Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.