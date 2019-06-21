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Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией

Гаврилов призвал руководство ПАСЕ не допустить провокаций против делегации РФ

По словам президента Международной ассамблеи православия, беспорядки в Тбилиси могут "послужить опасным примером, чтобы попытаться сорвать участие российской делегации в других форумах"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы, президент Международной ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов призвал организаторов сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) учесть негативный опыт событий в Грузии и исключить возможность любого рода провокаций против российской делегации в случае ее участия в июньской сессии ПАСЕ.

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"Опасно, что такая жесткая, враждебная, истеричная реакция на участие российских депутатов в международных форумах, как в Тбилиси, может послужить опасным примером, чтобы попытаться сорвать участие российской делегации в других форумах, в том числе происходящих в ближайшее время в Европе. Например, в ПАСЕ. Мы надеемся, что все организаторы этих мероприятий учтут грузинский опыт и исключат даже попытки оказать давление на участие делегации Российской Федерации", - заявил он на брифинге в пятницу.

Несколько тысяч демонстрантов, которые митинговали с вечера четверга вместе с оппозицией, пытались прорваться в здание парламента. Они требовали отставки главы МВД и председателя парламента. Как сообщают грузинские СМИ, задержано несколько десятков человек.

Причиной массового митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и прочих делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси.

Теги
ГрузияРоссияГаврилов, Сергей АнатольевичПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
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