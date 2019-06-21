Слуцкий считает приостановку авиасообщения с Грузией адекватным ответом на провокацию

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Решение президента РФ Владимира Путина о приостановке авиасообщения с Грузией - это адекватная реакция на провокацию со стороны антироссийских сил и нарушение грузинскими парламентариями своих обязательств. Об этом в пятницу ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Приостановление авиасообщения с Грузией - не первый раз. И снова это происходит по вине Тбилиси", - сказал депутат.

По его словам, "это адекватная реакция на махровейшую провокацию антироссийских сил и нарушение грузинскими парламентариями своих обязательств в рамках международной организации, каковой является Межпарламентская ассамблея православия".

"Печально. Опять простые граждане расплачиваются за действия подстрекателей и неумных политиков", - резюмировал Слуцкий.

Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам и турагентам рекомендовано "на время действия запрета... воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".