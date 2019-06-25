Евкуров заявил, что решение об отставке с поста главы Ингушетии принял "не вчера"

МАГАС, 25 июня. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров во вторник заявил, что решение об отставке принял "не вчера" и прошение о досрочном сложении полномочий принимал не под давлением.

"Понятно, что идея об отставке пришла мне не вчера. Понятно, что это согласованные вещи, всем надо принять это как должное. Решение связано не с событиями, которые происходили в прошлом году или в этом году, решения под давлением здесь нет", - сказал он на встрече с членами правительства республики.

Ранее сообщалось, что после подписания осенью 2018 года соглашения об установлении административной границы с Чечней в Магасе прошли митинги противников этой договоренности, в том числе звучали требования отставки Евкурова. Ситуация была сложной, соглашение оспаривалось в Конституционном суде России, который в итоге признал его законным. Евкуров заявлял тогда ТАСС, что не собирается в отставку "под давлением" и готов работать до конца срока полномочий, который истекает в 2023 году.

Евкуров выразил уверенность, что в случае принятия его отставки при новом главе региона организаторы в прошлом и в этом году митингов в республике будут "достойно наказаны", а также добавил, что готов и дальше работать на благо страны.

"Решение связано с тем, что надо дать возможность поработать главой республики новому человеку. Если глава государства найдет мне применение, я буду работать, буду полезен для своей страны, республики", - сказал Евкуров.

24 июня стало известно, что Евкуров принял решение уйти в отставку после 12 лет руководства регионом, который он возглавлял с 2008 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник сообщил, что просьба Евкурова будет рассмотрена своевременно. "Это обращение Юнус-Бека Евкурова будет своевременно рассмотрено президентом, и он объявит о своем решении", - сказал Песков журналистам.