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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков

Ведомство обратило внимание на то, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается
Корабли ВМС Украины, задержанные в Керченском проливе 25 ноября 2018 года Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
Корабли ВМС Украины, задержанные в Керченском проливе 25 ноября 2018 года
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

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"В направленных нотах, в частности, обращено внимание на то, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается, а также на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Одновременно в нотах подтверждена позиция РФ о том, что процедуры урегулирования споров, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву, неприменимы к данной ситуации, - добавили в министерстве. - Трибунал, среди прочего, зафиксировал, что он не предопределяет решение вопроса о юрисдикции в рамках дальнейшего разбирательства, и российская сторона намерена продолжить оспаривать ее наличие".

Согласно сообщению ведомства, реакция украинской стороны на российскую ноту "подтверждает, что ее [Украину] интересует не столько судьба моряков, сколько сохранение возможности на ней спекулировать". " Очевидно, что в этом и состояла главная цель организованной в ноябре 2018 года предыдущим украинским руководством провокации, которая критикуется в том числе представителями нынешних киевских властей, - утверждают в министерстве".

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